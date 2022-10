Jordan Bardella : «La retraite, ce n’est pas de la comptabilité»

Ce dimanche 2 octobre, Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement national, est revenu sur la réforme des retraites du gouvernement, en affirmant sur CNEWS que «la retraite n’était pas de la comptabilité».

Invité sur CNEWS ce dimanche, le président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella, s’est significativement opposé à la réforme des retraites du gouvernement. «La retraite, ce n’est pas de la comptabilité», a-t-il jugé, avant d’accuser le gouvernement de placer les Français «dans des équations impossibles».

En s’appuyant sur le rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR), qui dresse «un constat des évolutions du système français des retraites», Jordan Bardella a estimé «qu’il est possible de trouver 9 milliards d’euros, dans les comptes de l’État, pour permettre aux millions de Français qui font des métiers difficiles, de pouvoir partir à la retraite sans avoir le dos cassé».

«C’EST UN CHOIX DE SOCIÉTÉ»

«C’est un choix de société. Lorsque vous commencez à travailler entre 17 et 20 ans, vous devez pouvoir partir à la retraite à 60 ans, et 40 annuités pleines», a-t-il réaffirmé, avant de critiquer les dispositifs de sélection.

«Vous n’êtes jamais dans les bonnes cases pour pouvoir partir de manière anticipée et plus tôt à la retraite, on n’imagine pas à un marin pêcheur, ou un charpentier partir à la retraite à 65 ans, tout cela est une pure folie», s’est agacé le président par intérim du Rassemblement national.