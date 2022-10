Jordan Bardella : «Les sanctions contre la Russie n’enrayent pas la guerre»

Le président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella, affirme ce dimanche 2 octobre sur CNEWS que les sanctions infligées à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine sont inutiles.

Comment stopper Vladimir Poutine ? Invité du Grand Rendez-vous ce dimanche 2 octobre sur CNEWS, Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement national, est revenu sur la guerre en Ukraine. Il a notamment évoqué la faible efficacité, selon lui, des sanctions infligées à Moscou par les pays occidentaux.

«Les sanctions n’enrayent pas la guerre, [...] le pétrole que l’on n'achète pas à la Russie, on l’achète à travers l’Inde ou l’Iran qui nous le revendent beaucoup plus cher, et ce qui n’est pas vendu à l’Europe est vendu à la Chine, à l’Inde ou à l’Egypte, [...] 80% du monde continue à commercer avec la Russie», a déclaré le député européen.

Celui qui vise la présidence du parti d'extrême droite a également évoqué au micro de Sonia Mabrouk les référendums d'annexion organisés la semaine par Moscou dans les territoires ukrainiens occupés. Ces référendums sont une farce qu'il convient évidemment de dénoncer», a-t-il assuré.

Pour rappel, Le président russe Vladimir Poutine a signé vendredi l'annexion de quatre régions d'Ukraine : Donetsk et Lougansk, à l'est, ainsi que Zaporijjia et Kherson, au sud. Une annexion condamnée unanimement par les occidentaux, de l'Union europénne aux Etats-Unis, en passant par l'OTAN.