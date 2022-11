Val-de-Marne : poussée dans le vide, une policière en intervention échappe de peu à la mort

Samedi 19 novembre, une policière a failli trouver la mort lors d'une intervention à Champigny-sur-Marne. Le suspect est un trafiquant de drogue présumé.

Un drame évité. Lors d'une intervention dans le Val-de-Marne, une policière de 26 ans a reçu samedi 19 novembre plusieurs coups au visage et a manqué de tomber dans le vide, échappant à un accident mortel.

La scène s'est déroulée alors que la jeune femme patrouillait avec ses collègues, rue Jalapa, à Champigny-sur-Marne. Au cours de sa ronde, elle a aperçu un jeune homme, connu des services de police et déjà condamné pour trafic de stupéfiants.

L'individu, à la vue de la patrouille, a pris la fuite et a essayé de se réfugier au troisième étage d'un immeuble, dans l'appartement familial. Sur le palier, il lui a asséné plusieurs coups de coude au visage.

«un déchaînement de violence»

C'est alors que la famille du suspect est intervenue et a cherché à le protéger.

«C'est un déchaînement de violence. Le frère, plus virulent, essaie de m'attraper pour m'empêcher de l'interpeller», a témoigné Julie, policière de la Brigade anti-criminalité (BAC) dont le prénom a été modifié.

Après que le suspect a réussi à s'extraire de la situation, il est monté sur le toit, suivi par Julie.

«Je me tractais pour monter sur le toit, il s'est retourné, s'est baissé et a décroché mes mains», explique la gardienne de la paix qui, suite à cela, a perdu ses appuis et s'est retrouvée projetée en arrière.

les forces de l'ordre de plus en plus agresseES

Rattrapée in extremis par son collègue, Julie s'en est sortie indemne. «S'il n'avait pas été là, je serais tombée des trois étages. Je me serais retrouvée la tête en arrière, dans le vide», réalise-t-elle.

Consciente du drame évité, la policière s'est vu prescrire sept jours d'incapacité totale de travail et compte poursuivre ses missions à la BAC.

Cet accident survient alors que les policiers et les gendarmes représentent plus de la moitié des victimes d'agressions, selon une enquête réalisée par le ministère de l'Intérieur.