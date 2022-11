Inflation : les Français vont acheter moins de cadeaux de Noël

À l’approche des fêtes de Noël, de nombreux Français ont déjà commencé leurs achats. Cependant, les cadeaux sous le sapin risquent d’être moins nombreux cette année, en raison de l’inflation.

Les fêtes de fin d’année approchent, et de nombreux Français ont déjà commencé leurs achats. Toutefois, le pied du sapin risque d’être moins garni cette année. En effet, selon un sondage Ifop pour le site Voyage Way, 56 % des Français envisagent d’acheter moins de cadeaux cette année en raison de l’inflation, et 64 % affirment qu’ils achèteront des cadeaux moins chers.

«Dans un contexte marqué par une explosion des prix de l’énergie et des produits alimentaires, un nombre croissant de Français ne vivent plus les fêtes comme un moment de bonheur mais comme une épreuve, source de stress sur le plan financier. La proportion de Français "stressés" par la charge financière à allouer à leurs achats de cadeaux de Noël atteint en effet cette année un niveau record : 51 %, contre 47 % en 2021 et 39 % en 2020», indique l’étude. Le nombre de personnes qui envisagent d’offrir des cadeaux à leurs proches à Noël est en baisse cette année, et chute de 8 points pour s’établir à 82% de la population.

Interrogée par CNEWS, une consommatrice a indiqué avoir commencé ses achats de Noël depuis le mois de septembre, afin d’étaler les dépenses pour ne pas se serrer la ceinture à l’approche des fêtes.

Une enveloppe consacrée aux achats en légère baisse

L’enveloppe moyenne des Français pour les cadeaux de Noël n’a cependant pas chuté, même si elle connaît une légère baisse. Ils alloueront cette année, en moyenne 386 euros pour les cadeaux, contre 406 euros en 2021. «A noter qu’une part de cette stabilité du budget global peut s’expliquer par la hausse des prix des objets achetés, en particulier des jouets (+6 %), qui renchérit le panier moyen même si celui-ci est plus léger», précise cependant l’étude.

L’inflation ne va pas affecter que les achats des cadeaux de Noël, mais bien toutes les dépenses de fin d’année : 83 % des sondés envisagent de réduire le budget des décorations ou des tenues de fête, 71 % pensent réduire les dépenses consacrées aux repas de fête. Un Noël 2022 donc placé sous le signe des économies.