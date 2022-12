Ils touchent un héritage mais repartent bredouilles

En 2018, deux frères ont hérité d'un lointain cousin de nationalité suisse. Un bel héritage qui atteint plus de 200.000 euros. Cependant, les deux frères ne vont pas toucher l'héritage, et vont même devoir payer des impôts dessus.

Voilà un héritage dont se seraient bien passés Joël Roux et son frère. En décembre 2018, les deux hommes s’apprêtaient à percevoir un héritage provenant d’un cousin éloigné, de nationalité suisse. Ce cousin possédait deux comptes bancaires : un français où se trouvaient près de 125.000 euros, et un suisse où reposaient 90.000 euros supplémentaires. Les deux frères pensaient donc pouvoir toucher cette somme de plus de 200.000 euros à la suite du décès de leur cousin.

Malheureusement pour eux, ils ne recevront rien de cet héritage. En effet, les impôts ont absorbé tout l’argent présent dans les deux comptes. Mais ce n’est pas tout : non seulement ils ne recevront rien, mais en plus ils devront payer 18.000 euros.

«C’est quand même ubuesque, invraisemblable. Avec mon frère on a payé un impôt sur de l’argent qu’on n’a pas touché», a expliqué Joël Roux. «Il y a aussi un côté discriminatoire. Si mon cousin avait été allemand ou italien, il n’y aurait pas eu ce problème», a-t-il continué. En effet, depuis 2015 il n’y a plus d’accord entre la France et la Suisse concernant les successions. Résultat : le fisc français leur a réclamé 60% de taxes, et le fisc suisse 55%. Soit 115% au total.

Désemparé, Joël Roux s’est adressé au président de la République ainsi qu’à plusieurs ministres, afin qu'on lui vienne en aide : «Je lui ai posé la question, et je lui pose la question, à Emmanuel Macron, à Bruno Lemaire, à Elisabeth Borne, si eux étaient dans cette situation, est-ce qu’ils l’accepteraient ?», a expliqué Joël Roux.

Même si ses appels restent sans réponse, il garde espoir et souhaite que toutes ses démarches puissent enfin aboutir. Avec son frère, ils espèrent toujours pouvoir toucher une partie de cet héritage.