Nice : des opérations de sécurisation organisées chaque semaine dans un quartier sensible

La préfecture de police des Alpes-Maritimes a organisé jeudi une opération de sécurisation et de contrôle dans un quartier de reconquête républicaine de Nice, Les Moulins. Une opération organisée par les forces de l'ordre toutes les semaines.

Réaffirmer qu’aucun territoire ne doit échapper aux règles de la République. La préfecture des Alpes-Maritimes a organisé jeudi 12 janvier une opération de sécurisation et de contrôle dans le quartier des Moulins, à Nice, à laquelle CNEWS a assisté.

Il a été expliqué que les forces de l’ordre se rendent chaque semaine dans cette zone, afin de faire respecter la loi. En effet, malgré une rénovation récente pour le moderniser, les trafics et la délinquance n’ont pas déserté les lieux.

«Les policiers ne sont pas faits pour être dans leurs commissariats»

Des sièges laissés sur les trottoirs et des inscriptions inscrites sur certains murs ne laissent d’ailleurs aucun doute sur la vente de stupéfiants qui s’y produit quotidiennement. Les tarifs sont même écrits à la vue de tous. «On procède à des opérations spécifiques de démantèlement sur ces points de deal, qui malheureusement se reproduisent et se déplacent sur d’autres points», a décrit à CNEWS Guillaume Cardy, directeur adjoint de la sécurité publique des Alpes-Maritimes.

La police de proximité patrouille au quotidien, épaulée par 150 effectifs supplémentaires en soutien. «Les policiers et gendarmes ne sont pas faits pour être dans leurs commissariats ou brigades, pour ça on quadrille la ville et on utilise l’arme de la dissuasion», a rappelé le préfet des Alpes Maritimes, Bernard Gonzalez.

En 2022, 230 opérations ont été réalisées à Nice, avec l’interpellation de 350 trafiquants. Au total, 630 kilos de cannabis, 30 de cocaïne et plus de 370.000 euros en liquide ont été saisis.