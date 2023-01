Roubaix : inquiétude dans un lycée après la découverte de plusieux cas de tuberculose

L’inquiétude se fait ressentir dans le Nord après la découverte de cas de tuberculose dans un lycée de Roubaix. Une situation sanitaire qui ne rassure ni les enseignants ni les étudiants, à peine sortie de l'épidémie de Covid-19.

Dans un lycée de Roubaix, huit élèves sont positifs à la tuberculose. Depuis la découverte d'un premier cas en avril, les enseignants du lycée Louis-Loucheur sont très inquiets.

«Il y a vraiment une peur autour de cette maladie et qui est compréhensible», explique Olivier Robineau, infectiologue et spécialiste au centre de lutte antituberculeuse de Tourcoing, car derrière la tuberculose, il y a «l'image d'une maladie mythique qui a tué énormément de monde jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'était d'ailleurs une des premières causes de mortalité».

L'enquête se poursuit

Autre interrogation : les six mois d'attente entre la découverte du premier cas et le premier dépistage. Ce qui est invraisemblable pour les professeurs, qui ont fait valoir leur droit de retrait au retour des vacances de la Toussaint. Cette action a ainsi permis le dépistage de la totalité des élèves, enseignants et personnel de l'établissement.

Pour Olivier Robineau, tout a été fait dans les temps. «La procédure a été respectée et on a réalisé un dépistage sur 220 personnes», indique-t-il, ajoutant que l'enquête a débuté en octobre car «nous avons été mis en relation sur ce dossier fin septembre».

Mais étant donné le nombre de cas découvert, l'enquête n'est pas terminée et de nouveaux dépistages vont être réalisés, en prenant en compte les autres lieux que les élèves ont fréquentés.