Antibes : l’hébergement de mineurs isolés dans un appart-hôtel fait polémique

Face à leur afflux dans le département des Alpes-Maritimes, des mineurs isolés doivent être logés dans un appart-hôtel de la ville d'Antibes.

Un nombre inhabituellement élevé de mineurs migrants franchissent depuis quelques semaines la frontière franco-italienne, à Menton. En réaction, le préfet des Alpes-Maritimes a signé un arrêté pour réquisitionner un appart-hôtel, à Antibes, près de Cannes, pour les héberger en urgence. La mesure, qui doit durer un mois, fait grincer des dents.

«On en a parlé entre nous, ça ne nous rassure pas du tout», a ainsi décrit une riveraine, au micro de CNEWS. «Ce n’est pas une solution de les laisser comme cela».

«On ne peut pas continuer comme ça»

Au total, 120 chambres ont été réquisitionnées. Une décision prise pour faire face à la saturation des foyers d’accueil, face à la vague d’arrivée de mineurs étrangers non accompagnés. «Il est urgent que l’Etat se préoccupe de cette affaire», a prévenu Charles Ange Ginésy, président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. «Il faut accélérer les procédures, et avoir une organisation de logement de ces enfants sur l’ensemble du territoire».

L’afflux de migrants met aussi en difficulté la police aux frontières. «Depuis deux ou trois ans, il y a une charge de travail qui augmente et des effectifs qui diminuent dans le département», a ainsi indiqué Jean-Luc Bragato, secrétaire adjoint Unité-SGP Police. «Il faut vraiment augmenter les effectifs et réfléchir aux structures d’accueil. On ne peut pas continuer comme ça», a-t-il ajouté.

Les Alpes-Maritimes dénombrent environ 700 mineurs isolés sur son territoire. Considérés comme vulnérables, ils doivent être pris en charge par la protection de l’enfance, qui dépend du département.