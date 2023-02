Hauts-de-Seine : un parking squatté et transformé en atelier clandestin

Les habitants d'une résidence de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) font face à une bande d'individus qui se rassemble régulièrement dans le sous-sol de leur parking, s'adonnant à divers trafics.

Certains locataires préfèrent se garer dans la rue. Plusieurs habitants d'une résidence de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) se plaignent d'une occupation, par une bande d'individus, de leur parking souterrain.

Des voisins ont filmé en caméra cachée cette bande qui se regroupe dans leur sous-sol. «Certains soirs, ils (les locataires) avaient observé des jeunes faire des roues arrières avec des véhicules motorisés», confie l'un d'eux.

Surtout, ces personnes semblent avoir ouvert ce que les habitants ont appelé «un atelier mécanique clandestin». Une résidente a d'ailleurs retrouvé sa voiture désossée, alors qu'elle était garée dans son parking.

Vols et dégradations

«Il n'y avait plus de lumières, plus de pare-chocs, plus de plaque d'immatriculation et plus de capot», déplore la victime qui a préféré témoigner de manière anonyme. Elle a obtenu auprès du bailleur le droit de se garer à un autre niveau du parking depuis l'incident.

Des photos de pièces détachées notamment des roues, des embrayages ainsi que des portes de voitures démontées ont été prises par des locataires.

La situation est telle que plusieurs habitants continuent de payer leur abonnement de parking mais préfèrent se garer dans la rue.