Paris : misère et insécurité règnent aux portes du nord de la capitale

Dans plusieurs quartiers du nord de Paris, comme la Porte de la Chapelle ou encore la Porte de la Villette, les agressions sont de plus en plus courantes. Délaissées par les Parisiens et les touristes, ces zones font l'objet de nombreuses requêtes de riverains auprès du ministère de l'Intérieur.

Des quartiers difficiles. À un peu plus d'un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, certains quartiers de la capitale demeurent des zones où il ne fait pas bon vivre. Entre les agressions et les trafics de drogue, les quartiers du nord de Paris comme la Porte de la Chapelle ou bien la Porte de la Villette sont fuis par les touristes, et même par les Parisiens, qui ne cessent de s'en plaindre auprès des élus, et jusqu'au ministère de l'Intérieur.

«Je dirais à mon ami de trouver une autre solution», explique un touriste venu en repérage pour un ami qui souhaite acheter un appartement. «Je ne serais pas venue ici toute seule, si je n'étais pas avec mon mari, je ne me sentirais pas en sécurité du tout», confirme la femme de ce touriste.

Une misère qui envahit les quartiers

Et pour cause, entre les tentes des sans-abris, les déchets d'anciens camps de migrants qui jonchent le sol, auxquels se mêlent une délinquance composée de voleurs à la tire, de dealers et de consommateurs de crack, ces quartiers ne donnent plus envie aux habitants.

«Parfois le soir on revient et on trouve des gens qui dorment à l'intérieur, dans le local poubelles ou dans la cave, et devant la porte il y a toujours deux ou trois personnes qui peuvent nous embêter, on a beaucoup de voisins qui sont partis et même les commerçants essaient de quitter le quartier», s'insurge une habitante de la Porte de la Villette.

Malgré une forte présence policière au nord de Paris, riverains et élus en demandent davantage au ministère de l'Intérieur, alors même que la ville s'apprête à accueillir l'un des événements les plus importants de son histoire.