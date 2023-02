JO 2024 : prix exorbitants, système de réservation complexe... La billetterie fait polémique

Prix jugés exorbitants, système de réservation qui laisse pantois... Les tirés au sort ont vite déchanté, lorsqu'ils se sont connectés pour acheter les premières places mises en vente pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Ce devait être le top départ en fanfare de la billetterie des JO de Paris 2024, mais la réalité est tout autre. Depuis mercredi dernier, les premiers tirés au sort peuvent acheter leurs billets (entre 3 billets minimum et 30 billets maximum) pour assister à l'une des 750 épreuves ouvertes pour une trentaine de sports différents représentés. Et si certains ont eu la chance de trouver ce qu'ils cherchaient, d'autres dénoncent des prix exorbitants et l'impossibilité d'avoir une combinaison de 3 épreuves souhaitées.

Les billets les moins chers déjà vendus

Et c'est bien le problème : la billetterie a été victime de son succès, les places à 24 euros ont été prises d'assaut dès le premier jour, alors que certains ont encore été tirés au sort ce lundi, et que des créneaux d'achat sont toujours prévus pour les jours à venir. Résultat : pour eux, il ne restera plus que les billets les plus chers.

Pourtant, lors de la présentation officielle de la billetterie le 1er décembre dernier, les organisateurs avaient assuré que la moitié des billets seraient «disponibles à 50 euros ou moins», afin selon eux de «faire en sorte que tous les Français puissent accéder à ce moment inoubliable, puissent accéder à la magie des JO».

Autre promesse de Tony Estanguet : que «80 % des sessions» seraient «disponibles dès cette première phase» selon le président du Comité d'organisation des JO, alors qu'Etienne Thobois, le directeur général de Paris 2024, évoquait «48 millions de possibilités lorsqu'on additionne les différentes options».

«Vous pourrez ainsi vous constituer votre programme idéal», s'était même réjoui Tony Estanguet, évoquant à l'époque un «choix incroyable» avec «tous les sports représentés» et une «diversité des épreuves et des disciplines».

Repartir sans rien ou revendre plus tard

«Faux !», répondent les tirés au sort malheureux. Selon eux, il était difficile voire impossible de composer un pack avec 3 épreuves souhaitées. Seule solution pour les déçus : repartir sans rien ou prendre des places pour une ou des épreuve(s) non souhaitée(s) en espérant pouvoir les revendre ensuite.

En effet, les derniers tirés au sort ont eu le droit à un nouveau discours officiel. Dans le mail qui leur a été envoyé, il leur est expliqué que «la billetterie de Paris 2024 connaissant un grand succès, certaines sessions ne sont déjà plus disponibles pour la vente de packs». «Vous pourrez composer votre (vos) pack(s) avec les sports encore en vente», ont-ils ainsi appris.

Une mésaventure qui touche même les familles des athlètes français. C'est le cas par exemple des parents de Hugo Hay, spécialiste du 5.000 mètres, qui ont été tirés au sort ce vendredi 17 février et espéraient pouvoir assister aux épreuves d'athlétisme, de basket et d'escrime et ont finalement obtenu des places pour aller voir l'athlétisme, le water-polo et le volley.

Et ils prennent même des frais en plus — HH (@Hugo_Hay) February 17, 2023

Des déceptions courues d'avance selon certains, puisque «seulement» 3 millions de billets sont mis en vente lors de cette première phase de billetterie. Résultat : si les premiers tirés au sort achètent tous 30 billets (le maximum autorisé), pas plus de 100.000 personnes auront accès à celle-ci et les déçus seront nombreux.

Mais pas de panique, pour ceux qui n'auraient pas trouvé leur bonheur, une autre phase de billetterie doit s'ouvrir le 11 mai prochain, pour les billets vendus à l'unité. Des billets à 24 euros seront donc à nouveau disponibles, et tous les sports devraient être représentés.

Selon Paris 2024, la promesse sera tenue : un million de tickets à 24 euros et cinq millions à 50 euros et moins seront mis en vente sur l'ensemble des phases. Soit 50 % des 12 millions de tickets mis en vente pour l'événement au total.