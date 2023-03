Harcèlement scolaire de Maël, 10 ans : l’élève mis en cause va changer d’établissement

L’élève mis en cause dans le harcèlement scolaire de Maël, 10 ans, va changer d’établissement, a indiqué l’académie de Dijon (Bourgogne) ce mercredi 1er mars.

C’est la fin d’un long combat pour le jeune Maël et ses parents. L’académie de Dijon a indiqué ce mercredi via un communiqué que l’élève mis en cause dans le harcèlement scolaire du jeune garçon de 10 ans allait changer d’école, en accord avec la famille.

En général, la loi ne prévoit pas d’éloigner le harceleur de sa victime en le faisant changer d’établissement par exemple.

Maël a été contraint d’être déscolarisé par ses parents à la suite d’un harcèlement quotidien d’un de ses camarades. Un acharnement qui l’a même poussé à déclarer, un jour en plein cours, qu’il voulait «mourir pour que cela s’arrête». Sur CNEWS, le père de Maël a rappelé la situation invivable qu’a vécue son fils. «Il y a eu les insultes, les moqueries, les coups jusqu’en pleine classe», a-t-il déploré.

Ce dernier a fait part de son soulagement à nos confrères de RTL. Il a d’ailleurs indiqué que son fils allait pouvoir retourner à l’école dès le 6 mars.

Si un élève est victime de harcèlement scolaire, lui ou ses proches peuvent contacter le 3020, le numéro national de référence.