Rennes : après une fusillade, les parents d'élèves d'une école manifestent contre la violence

Les parents d'élèves d'une école primaire de Rennes ont bloqué l'accès de l'établissement ce 4 avril pour dénoncer l'insécurité grandissante du quartier, quelques jours après une fusillade.

Ils sont inquiets pour leurs enfants. Un blocage symbolique a eu lieu devant l’école primaire de la rue Trégain à Rennes mardi 4 avril. Organisé avec l’appui solidaire des enseignants, les parents d'élèves souhaitaient dire stop à la violence dans le quartier Maurepas, frappé quelques jours plus tôt par une fusillade ayant fait deux morts.

Le blocage a duré une heure, où les parents ont pu exprimer leurs craintes : «j’ai appris qu’il y avait eu une intrusion il y a quelques semaines dans l’école, et il y a eu une course-poursuite entre un dealer et un policier dans l’école même», a témoigné l’une d’entre elles. «On a un peu peur pour nos enfants et on n’est pas tranquilles», a ajouté Safia, maman d’une élève de CM1.

Une fusillade à 300m de l’école

Et pour cause, le 28 mars dernier sur fond de trafic de stupéfiants, deux hommes ont été tués par arme à feu sous les arcanes d’un centre commercial à 300 m de l’école. Pas moins de 16 balles de 9mm ont été retrouvées selon Philippe Astruc, le procureur de Rennes.

«Il s’agit selon tout état de cause pour la ville de Rennes, des faits d’une gravité rarement atteinte qui viennent acter, cela devait se confirmer, une aggravation de la situation. J’ai vu s’exprimer l’inquiétude très légitime des parents de l’école rue de Trégain», a déclaré le procureur lors d’un point presse.

Philippe Astruc a également promis de venir à la rencontre des habitants du quartier Maurepas dans les prochains jours. Les parents d’élèves réclament aux élus locaux et à l’Education nationale une présence plus importante d’éducateurs au sein de l’école.