Olivier Dussopt : «Personne n’a jamais considéré que Jacques Chirac était illégitime en 2002»

Le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, Olivier Dussopt, était l’invité du Grand Rendez-Vous CNEWS et Europe1, ce dimanche 16 avril 2023. Il est revenu sur le procès en illégitimité fait à Emmanuel Macron.

Un président mal élu ? Depuis le début de la contestation liée à la réforme des retraites, de nombreux opposants au texte et à Emmanuel Macron rappellent que le président tient une partie de sa réélection en 2022 non pas à un vote d'adhésion mais à un vote de rejet du Rassemblement national et de sa candidate Marine Le Pen.

Invité ce dimanche du Grand Rendez-vous, sur CNEWS, Olivier Dussopt est revenu sur cette «illégitimité» supposée. «J'entends cette petite musique, sur le deuxième tour, le vote par défaut, a déclaré le ministre du Travail. Je note [...] qu'au premier tour, le président de la République fait un meilleur score en 2022 qu'en 2017. Ce n'est pas ce que j'appelle le défaut.»

L'ancien maire d'Annonay (Ardèche) a ensuite dressé un parallèle entre Emmanuel Macron et ses prédécesseurs à l'Elysée. «Je pense que beaucoup de Français ont voté pour François Hollande parce qu'ils ne voulaient pas Nicolas Sarkozy, et que beaucoup avaient voté Nicolas Sarkozy parce qu'ils ne voulaient pas Ségolène Royal, a-t-il assuré. Et d'ajouter : «Personne n’a jamais considéré que Jacques Chirac était illégitime en 2002 alors qu’il avait réalisé 19% au premier tour contre 30% [pour Emmanuel Macron] en 2022».

Pour conclure, Olivier Dussopt a salué le fait qu'«enfin, nous avons un président de la République qui, même lorsque ça n'est pas populaire, met en accord ses actes avec les mots qu'il a durant la campagne».