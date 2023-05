Muguet du 1er-Mai : pourquoi coûte-t-il plus cher cette année ?

En raison de l’inflation et d'une offre qui peine à répondre à la demande, le prix du brin de muguet, traditionnellement vendu chaque 1er mai, augmente cette année de 30 centimes d’euros en moyenne par rapport à l’an dernier.

Des clochettes plus chères. En raison de l'inflation, il faut compter en 2023 environ 30 centimes de plus par rapport à l'an dernier pour s'offrir un brin de muguet. Selon la Fédération française des artisans fleuristes (FFAF), le prix du brin devrait ainsi osciller entre 2 et 2,50 euros.

L’inflation n’est pas la seule cause de cette augmentation des prix. Cette fleur, toujours aussi demandée, est aussi de moins en moins produite en France. «Le producteur de muguet est une espèce en voie de disparition», a regretté Philippe Naulleau, producteur à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique), sur France Bleu.

Dans les Pays de la Loire, une région réputée pour sa production de muguet, «il y avait 150 producteurs il y a quinze ans. Aujourd'hui, on est 15. On est peu de fous furieux à aimer se faire du mal. Une journée pour faire son chiffre de l'année, il faut aimer jouer au poker», a conclu ce dernier.

Des commerçants qui s'adaptent

Dans la boutique «Fleurs d’Auteuil», située dans le 16e arrondissement de Paris, les prix ont augmenté d’environ 20%. Toutefois, la gérante a tenu à rassurer sa clientèle en évoquant des fleurs disponibles pour tous les budgets.

«On peut très bien acheter un muguet à partir de 2,50 euros donc c’est à la portée de tout le monde. Après les prix sont très variés, il y a des bouquets, il y a des compositions de grains et il y a des pots. Il y a vraiment un large choix par rapport au budget de chacun», a-t-elle ainsi assuré sur CNEWS.

De leur côté, les clients paraissent un peu résignés. «C’est pour offrir donc on a envie de faire plaisir et on ne regarde pas s’il y a un petit peu d’augmentation», a témoigné une femme. Un avis partagé par une autre cliente : «le muguet, c’est une fois par an donc bon, voilà, ce n’est pas dramatique non plus».

Néanmoins, certains acheteurs ont décidé de laisser tomber la tradition cette année. «Non, je n’ai pas acheté de muguet. Je préfère acheter des fleurs. Je trouve que son prix est excessif», a regretté une autre femme rencontrée dans la boutique de fleurs.