Emeutes en France : pillages et affrontements dans les rues de Lyon

Lyon (Rhône) a plongé vendredi dans une nuit de chaos lors de violences urbaines liées à la mort de Nahel tué à Nanterre (Hauts-de-Seine). Les hostilités ont démarré vers 20h, des dizaines de commerces ont été dévalisés et dégradés par de très jeunes individus.

La troisième ville de France a été le théâtre de vives tensions vendredi soir, après la mort de Nahel sous le tir d'un policier, mardi 27 juin. Des dizaines de personnes ont été interpellées au cours d'une nuit émaillée de violences urbaines à Lyon (Rhône) notamment, occasionnant de gros dégâts aux commerces et au mobilier urbain.

Selon un bilan encore partiel à 4h dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet, 58 personnes ont été interpellées dans l'agglomération lyonnaise. Des émeutiers ont jeté un engin explosif sur un bureau de poste de Lyon Mermoz. Des groupes de jeunes, certains armés de barres de fer, ont également endommagé et pillé plusieurs commerces du centre-ville.

Le RAID et la BRI, mais aussi l'hélicoptère et les véhicules blindés ont d'ailleurs été déployés pour mettre fin aux scènes de chaos en plein centre-ville.

«Le RAID est engagé avec la BRI dans le centre-ville de Lyon pour mettre un terme aux attaques contre les commerces», a par ailleurs affirmé la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, dans un tweet.

#sécurité | Alors que @PoliceNat69 et @Gendarmerie_069 sont encore engagés avec le @SDMIS69 et les policiers municipaux pour poursuivre les casseurs et secourir nos concitoyens, la Préfète leur adresse son soutien depuis le centre opérationnel.



52 interpellations réalisées pic.twitter.com/V3nV6pQOyN

— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) July 1, 2023