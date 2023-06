Mort de Nahel à Nanterre : les effectifs de police quadruplés ce jeudi soir, le RAID, la BRI et le GIGN mobilisés en réserve

En réaction aux tensions survenues ces dernières nuits entre jeunes et forces de l'ordre après le decès de Nahel, un adolescent de 17 ans tué mardi par un policier lors d'un contrôle routier, Gérald Darmanin a annoncé le déploiement ce jeudi soir de 40.000 policiers et gendarmes, dont 5.000 à Paris. Le RAID, la BRI et le GIGN mobilisés en réserve.

Le gouvernement souhaite éviter tout débordement. Ce jeudi soir, un total de 40.000 policiers et gendarmes, dont 5.000 à Paris et en proche banlieue, seront mobilisés pour faire face aux éventuelles nouvelles violences en réaction à la mort du jeune Nahel, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, depuis Mons-en-Baroeul (Nord).

C'est «quatre fois plus» que les effectifs déployés dans la nuit de mercredi à jeudi où «9.000» forces de l'ordre étaient engagées, dont 2.000 en région parisienne, a-t-il ajouté. Le RAID, la BRI et le GIGN sont mobilisés en réserve, a appris CNEWS.

Pas moins de 150 personnes ont été interpellées cette même nuit, et plusieurs bâtiments publics ont été «incendiés ou attaqués», avait annoncé plus tôt le ministre.

De son coté, Emmanuel Macron a convoqué en urgence une cellule interministérielle de crise avant de partir à Bruxelles pour un sommet européen. Tout en plaidant le «recueillement» et le «respect» avant la marche blanche prévue dans l'après-midi pour Nahel.