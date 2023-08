Eni : des clients furieux contre le fournisseur après avoir reçu des factures d'électricité aux sommes astronomiques

Des centaines de clients du fournisseur italien d'énergie «Eni» ont exprimé leur colère dans un groupe Facebook après avoir reçu des factures d'électricité aux sommes astronomiques.

Durant cette période estivale, et avant de partir en vacances, certains Français pensaient pouvoir faire des économies en signant des contrats chez le fournisseur italien d’électricité «Eni» au prix du marché. Rapidement, ils se sont rendu compte que leur facture a explosé.

Dans un groupe Facebook intitulé «Victimes d’Eni et de leurs manigances», qui compte plus de 3.000 membres, des clients ont dénoncé les pratiques du fournisseur et le manque de transparence. «Nous avons eu la bonne surprise de payer 1.983,83 euros supplémentaires juste avant les vacances scolaires», a écrit un client.

«J’ai reçu un mail me disant que j’avais une facture de 1.290 euros. Je n’ai pas compris. J’ai appelé tout de suite Eni en leur demandant des explications. Ils m’ont répondu qu’ils nous avaient prévenus de la hausse du kilowattheure. J’ai regardé dans mes courriers et dans mes mails, je n’ai rien reçu», a raconté Anna, client Eni, sur CNEWS.

«Après vérification, ils m’ont dédommagé de 209 euros. Il nous restait encore 1.080 euros à donner», a-t-elle ajouté.

De son côté, le fournisseur italien a assuré que «les clients concernés ont été informés de cette augmentation des prix, au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur du nouveau contrat, conformément aux dispositions du Code de la consommation». Cette augmentation s’explique notamment par la dépendance des fournisseurs d'énergie alternatifs au prix du marché.