Vacances : Blablacar ouvre 10 nouvelles lignes de bus à l'international pour cet été

Alors que la période estivale approche à grands pas, la plate-forme BlaBlaCar a annoncé l’ouverture de 10 nouvelles lignes de bus desservant plusieurs villes touristiques dont Rome, Venise, Zagreb et Lisbonne.

Une alternative économique. Voyager en été peut parfois affecter le porte-monnaie des Français et les prix des billets de train ou d’avion peuvent coûter très cher. Cette hausse exponentielle des tarifs peut pousser certains voyageurs à changer de destination et en choisir une plus proche et peu coûteuse.

Mais alors que le beau temps devrait être au rendez-vous cet été, la plate-forme BlaBlaCar a annoncé, ce jeudi 25 mai, l’ouverture de 10 nouvelles lignes de bus desservant les destinations françaises et européennes les plus fréquentées, dont quatre au départ de Paris.

Opérationnelles 7 jours sur 7, ces lignes ont pour destinations Lyon, Strasbourg, Lisbonne, Porto, Valence, Rome, Zagreb, Madrid, Amsterdam et Zurich. Et ce n’est pas tout, car d'autres villes sont desservies tout au long du trajet.

© BlaBlaCar

A titre d’exemple, pour rejoindre Rome au départ de Paris, la ligne dessert les villes italiennes de Turin et Florence. Pour profiter de la beauté de Venise ou encore du charme de Milan, il faudra alors emprunter la ligne de bus à destination de Zagreb.

Voyager en privilégiant une approche responsable

La mise en place de ces trajets vise, selon BlaBlaCar, à encourager les mobilités douces avec une alternative économique et flexible. «Les trajets en bus représentent plus de 30% des réservations effectuées sur le réseau BlaBlaCar», estime la plate-forme.

De plus, cela marque le grand retour du voyage de nuit et du «slow tourism», un tourisme alternatif pour un voyage plus respectueux de l'environnement. Car selon BlaBlaCar, «pour un trajet Paris-Lisbonne, voyager en bus émet 5 fois moins de CO2 par personne, par rapport à un vol sur le même itinéraire».