«Israël assassin, Macron complice» : une dizaine de personnes interpellées à Paris pour propos antisémites lors d’une manifestation pro-palestinienne

Pas moins de 15.000 personnes se sont rassemblées à Paris, place de la République ce dimanche 22 octobre d'après un décompte de la préfecture de police, pour demander l'arrêt des combats à Gaza.

«Israël, assassin ! Macron, complice !». Les traditionnels slogans pro-palestiniens ont été scandés ce dimanche place de la République à Paris, réunissant 15.000 personnes d'après un décompte de la préfecture de police, pour réclamer l'arrêt des opérations militaires d'Israël à Gaza. En parallèle, 10 interpellations ont été effectuées pour propos et tags antisémites.

A l’appel d’un collectif pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, ces manifestants se sont réunis drapeaux et pancartes à la main sur lesquels on pouvait parfois lire «Gaza = camp de concentration», ou encore «Israël n’est pas une nation mais une organisation criminelle».

Une prochaine manifestation dès ce mardi

Au coeur de leurs revendications, un cessez-le-feu immédiat. «Cessez-le-feu, arrêter la colonisation israélienne surtout parce qu’il faut laisser vivre les Palestiniens en liberté et en dignité», a déclaré une protestataire. «Qu’est-ce que tu veux faire quand tu vis dans un camp et que tu reçois des bombes sur la tête ? Rien, tu ne peux rien faire», a fustigé une autre.

D'autres manifestants ont condamné les actes du Hamas en Israël : «c’est pas la faute du peuple palestinien si le Hamas va prendre le pouvoir du pays. On ne peut pas dire que les actions du Hamas sont celles du peuple palestinien», a affirmé l'un d'eux.

Les forces de l’ordre ont procédé à 10 interpellations au total, notamment pour des propos antisémites et des tags sur la statue de la République. De nouveaux appels à manifester à Paris ont été lancés pour demain et samedi prochain.