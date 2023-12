Attaques à l'arme blanche en France : «Les chiffres ne sont plus collectés, c'est un scandale absolu», dénonce le criminologue Xavier Raufer

Les agressions à l’arme blanche rythment l’actualité et frappent par leur violence. Les attaques au couteau semblent plus fréquentes, mais les chiffres sont difficiles à trouver, pointe le criminologue Xavier Raufer.

Un manque de données inquiétant. Si 44.000 personnes étaient victimes d'agressions à l'arme blanche entre 2015 et 2017 d'après les chiffres de l'Insee - soit 120 par jour en moyenne - depuis, plus aucunes données n'ont été transmises.

«Je ne peux pas vous donner les chiffres de 2023, ni même ceux de 2022, puisqu’ils ne sont plus collectés. C’est un scandale absolu. J’ai une liste de macchabées sous les yeux, je ne sais pas s’ils ont été tués par l’artillerie de Marine, un cure-dent ou quoi que ce soit entre les deux», a fustigé sur CNEWS le criminologue Xavier Raufer.

besoin d'un organisme indépendant

Et pour cause, ces chiffres étaient récoltés par l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Néanmoins, cet organisme a été supprimé en 2020, pour être remplacé par un autre au sein du ministère de l’Intérieur.

«En 2014 a été créé le SSMSI (Service statistique ministériel de la sécurité intérieure) et c’est le ministère de l’Intérieur qui se note lui-même, ce qui est un total scandale», a de nouveau asséné le criminologue.

«Dans la vie, ce n’est pas vous qui choisissez si votre voiture doit avoir une contravention, ce n’est pas vous qui vous prescrivez des médicaments, il y a toujours quelqu’un d’extérieur, mais pas pour le ministère de l’Intérieur», a ajouté Xavier Raufer. Ainsi, la seule solution viable selon le spécialiste, serait de redonner cette tâche à un organisme indépendant.