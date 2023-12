Immigration : primauté du droit français sur le droit européen, criminalisation des passeurs... Les Français réclament des mesures fortes, selon un sondage

Alors que la Cour européenne des droits de l'homme multiplie les rappels à l'ordre contre la politique d'expulsion de la France, les Français souhaitent faire primer le droit français sur le droit européen en matière d'immigration et réclament des mesures fortes. C'est ce que révèle un sondage exclusif CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1 paru ce dimanche.

Le droit français avant celui de l'Europe. Selon un sondage exclusif CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1, paru ce dimanche 17 décembren, les Français veulent faire primer le droit français sur le droit européen en matière d'immigration et ce malgré les nombreux rappels à l'ordre de la CEDH sur la politique d'expulsion de la France.

En effet, 67% des des personnes interrogées souhaitent mettre en avant le droit français sur le droit européen en matière d'immigration. Une position qui varie selon le bord politique : 79% des Français de droite y sont favorables contre 45% pour ceux dont les idées sont de gauche.

