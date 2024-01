Vente de colis non distribués : quelle est cette nouvelle tendance ?

Un magasin inédit vient d'ouvrir ses portes dans le Val-de-Marne à Saint-Maur-Des-Fossés ce mercredi. Destock Colis est le premier magasin en Île-de-France qui propose à la revente des colis perdus ou non réclamés. Les nouveaux propriétaires ne savent pas ce qu'ils contiennent.

C’est l'une des nouvelles tendances pour se faire plaisir en réduisant ses frais : l’achat de colis non distribués. Située à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, une boutique vient d'ouvrir ses portes et entend exploiter ce type de commerce.

«Ce sont des colis non distribués que je rachète à la tonne pour vendre à l’unité ou au kilo», explique Mutlu Buyukkaya, gérant de Stock Colis. «Ca marche très bien et on compte vraiment aller dans toute l’Île-de-France, ouvrir des boutiques éphémères un peu partout. Les gens sont contents», a-t-il ajouté.

Une activité légale

Le loi anti-gaspillage votée en 2022 interdit de détruire des produits invendus hors alimentaire. Mais grâce à cette tendance, les acheteurs peuvent récupérer des colis non distribués pour une somme variant entre 10 et 30 euros le colis, en espérant trouver une perle rare.

«Je vais à l’aventure, mais c’est aussi pour s’amuser», explique une adepte de la boutique.