«La balle est rentrée pas loin de ma tête» : blessée par une balle perdue, une femme de 76 ans témoigne à Aubagne

Une femme de 76 ans a failli mourir dans son salon situé au rez-de-chaussée de la cité du Charrel d'Aubagne. Une balle perdue a traversé la fenêtre de son appartement mercredi soir.

L'incident, qui aurrait pu prendre une tournure dramatique, s'est déroulé mercredi 7 février aux alentours de 21h30 à Aubagne (Bouches-du-Rhône). C'est plus précisément dans la cité du Charrel, située au sud de la ville qu'une balle perdue est venue se loger dans l'appartement de Danièle, une résidente septuagénaire, dont le lieu d'habitation se trouve au rez-de-chaussée d'un des immeubles du complexe immobilier.

«La balle est rentrée pas loin de ma tête (…) un peu plus bas, je l’avais dans la tête», s'est souvenue la résidente encore sous le choc, auprès de CNEWS.

«C’est le Far West»

Dans le logement de Danièle, les traces de l'incident sont toujours visibles. Ainsi, il est possible d'observer les ricochets de la balle sur le mur du salon, ainsi que sur un des tableaux qui y est accroché. En traversant la vitre, la munition l'a évidemment brisée, et les morceaux arrachés ont par ailleurs légèrement blessé la septuagénaire qui n'est toutefois pas surprise de ce qui lui est arrivé. «Ici ça tire au moins une ou deux fois par mois», souligne-t-elle.

Une situation également constatée par d'autres habitants de la cité du Charrel, qui vivent au rythme des bruits incessants, des feux de poubelles ou encore des règlements de comptes. «C’est le Far West, on est en sécurité nulle part», se désole l’un des voisins de Danièle. «Quand mon fils de six ans me dit qu’il ne se sent pas en sécurité, ça donne vraiment envie de partir», explique de son côté une mère de famille habitant dans la cité.

En réaction à cet incident, une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire. Sur place, à proximité de l'appartement de Danièle, un étui contenant des munitions de calibre 9 mm a été retrouvé.