Orthographe : le niveau de la langue française en chute libre chez les adultes et les enfants

Lors de cette semaine de la Langue et de la Francophonie, le constat est sans appel : le niveau des Français baisse en orthographe et en grammaire. Les enfants font deux fois plus de fautes aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Mais ils ne sont pas les seuls.

Chaque année, le niveau moyen de l’orthographe diminue chez les Français. E-mails, SMS, tweets, copies d’école… Adultes et enfants sont concernés par cette baisse de niveau. Ainsi le doute s’installe lorsqu’il faut orthographier des mots comme «susurrer», ou encore «gaufre».

À la source de cette diminution du niveau de l’orthographe figurent les réseaux sociaux, mais aussi sa complexité, et son apprentissage.

«En trois décennies, on a perdu 800 heures d’enseignement consacrées à l’orthographe et à la grammaire à l’école, au profit d’autres matières», a expliqué la formatrice en orthographe Aurore Ponsonnet.

Cette centaine d’heures en moins, combinée à une forte utilisation des écrans pour écrire ont contribué à creuser l’écart entre le niveau d’orthographe actuel, et ce qu’il était il y a plusieurs décennies.

«On a des correcteurs automatiques, donc on ne fait peut-être plus l’effort de mémoriser, et on écrit moins à la main. Or écrire à la main aide à mémoriser l’orthographe et à la fixer», a poursuivi la formatrice en orthographe

Un sondage de l’IFOP daté de 2023 avait révélé que près d’un Français sur deux estime que le système scolaire n’est pas assez performant sur l’apprentissage de l’orthographe.