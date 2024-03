Lyon : un bailleur social installe des barrières pour mettre fin aux points de deal à Vénissieux

A Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, un bailleur social a décidé de lutter contre les points de deal, en installant une barrière autour d'une de ses résidences.

Ces habitants lyonnais subissent au quotidien les trafics qui s'opèrent au pied des immeubles. Et pour lutter contre ce fléau, un bailleur social a décidé d'investir dans des barrières autour d'une résidence à Vénissieux, pour apporter de la sécurité à ses locataires.

150.000 euros, c’est la somme investie par le propriétaire de cette résidence. Une barrière de 200 mètres a été installée autour de l’immeuble.

Si le but espéré est d’éloigner les dealers, pour cette retraitée qui vit ici depuis les années 1980, le sceptissisme règne quant à l'efficacité de cette mesure. «Vous mettez la barrière devant, c’est bien beau, mais derrière ? On peut faire le tour vu que les voitures rentrent par derrière, ils peuvent y aller», interroge-t-elle.

Des vigiles au pied de l'immeuble

En plus de la barrière, des vigiles sont désormais présents au pied de l’immeuble. Une mesure provisoire pour le bailleur social et gestionnaire des lieux. Le but est de repousser les points de deal, hors du périmètre de la résidence.

«Notre rôle en tant que bailleur social, est de pouvoir apporter de la tranquillité résidentielle à nos locataires. Notre objectif aujourd’hui, c’est le leur permettre de rentrer chez eux, de pouvoir être tranquilles, d’avoir des enfants qui sortent en toute sécurité», a déclaré auprès de CNEWS Roxane Michel, directrice générale de Sacoviv.

«Mais si les points de deal sont à l’extérieur, ce n’est plus de la compétence du bailleur social», a-t-elle nuancé.

Dans une résidence voisine, une barrière similaire a été mise en place, il y a quelques mois, elle n’a pas résisté longtemps, le portail a rapidement été forcé.