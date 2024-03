Paris : un projet d'attentat contre Notre-Dame de Paris déjoué de justesse par la DGSI, un homme de 62 ans interpellé

Un homme de 62 ans, d'origine égyptienne, a été interpellé le 5 mars dernier par des agents de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a révélé le JDD ce dimanche 31 mars. L'homme projetait un attentat en ciblant la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Le drame a été évité de justesse à la cathédrale Notre-Dame-de-Paris. Un sexagénaire a été interpellé le 5 mars dernier par des agents de la DGSI, a révélé le JDD ce dimanche 31 mars.

Âgé de 62 ans, l'homme projetait un attentat contre le célèbre monument, actuellement en cours de reconstruction après son incendie en 2019. Il a été mis en examen pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle».

En plus du soixantenaire, quatre autres personnes ont été interpellées, dont un adolescent de 14 ans. L'enquête menée par le JDD ne relève aucun lien direct entre eux, mais ils feraient toutefois partie de la même branche de l'Etat islamique au Khorasan, qui est la plus active et la plus influente de l'organisation terroriste Daesh.

un Week-end de Pâques sous haute surveillance

En ce week-end de Pâques, les menaces contre les lieux de culte suscitent de plus en plus l'inquiétude des Français, et près de 10.000 policiers et gendarmes sont fortement mobilisés devant les zones jugées à risque.

Et pour cause, l'attentat survenu à Moscou vendredi 22 mars a précédé plusieurs menaces d'attaques terroristes en France.

Interrogé par le JDD, Gérald Darmanin a réaffirmé sa volonté d'assurer la sécurité des Français, rappellant que les effectifs de la DGSI ont été doublés et atteignent désormais les 5.000 agents.

Le ministre de l'Intérieur avait déjà voulu se montrer rassurant lors de son déplacement à Roubaix le 25 mars.

«La police française, les gendarmes, les préfets, les renseignements, seront prêts» pour assurer la sécurité aux Jeux olympiques et paralympiques à Paris cet été, avait-il indiqué au lendemain du relèvement du plan Vigipirate à son niveau maximal.