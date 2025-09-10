Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Mouvement du 10 septembre : «Il n'y a plus de manifestations maintenant sans que l'ultragauche ne pourrisse la rue», s'indigne Eric Revel

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«J'ai vu deux France. La France minoritaire de l'ultragauche qui casse et la majoritaire qui casque, qui n'est pas venue massivement défiler. C'est le nouveau face-à-face. Il n'y a plus de manifestations maintenant sans que l'ultragauche ne pourrisse la rue», a déclaré sur CNEWS le journaliste Eric Revel, en réaction aux tensions après le mouvement «Bloquons tout», ce mercredi.

ManifestationPolice

À suivre aussi

Mouvement du 10 septembre : quelles sont les villes où les actions les plus significatives ont eu lieu ?
Mouvement du 10 septembre : «La violence augmente à chaque étape. Cette dernière est contre la République», alerte Jean-Pierre Raffarin
Mouvement du 10 septembre : «Toutes les images de violence rendent ce qu'ils disent, malheureusement pour eux, inaudible», estime Geoffroy Lejeune

Ailleurs sur le web

Dernières actualités