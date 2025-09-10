Mouvement du 10 septembre : «Il n'y a plus de manifestations maintenant sans que l'ultragauche ne pourrisse la rue», s'indigne Eric Revel

«J'ai vu deux France. La France minoritaire de l'ultragauche qui casse et la majoritaire qui casque, qui n'est pas venue massivement défiler. C'est le nouveau face-à-face. Il n'y a plus de manifestations maintenant sans que l'ultragauche ne pourrisse la rue», a déclaré sur CNEWS le journaliste Eric Revel, en réaction aux tensions après le mouvement «Bloquons tout», ce mercredi.