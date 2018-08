Au lac de Lacanau en Gironde, les vacanciers peuvent découvrir le step paddle : les jambes travaillent et les mains se reposent.

Cette version du paddle permet de s'appuyer sur des pédales pour avancer, comme une «nage du pingouin».

Les planches sont larges et stables, et le sport est plus ludique que le paddle classique selon certains, mais surtout plus tranquille, comme une simple promenade sur l'eau.