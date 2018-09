«La Reine des Neiges» en ciné-concert en novembre à Paris

L’une des héroïnes les plus célèbres de Disney débarquera du 9 au 11 novembre 2018 à la Salle Pleyel pour une projection exceptionnelle en présence d’un orchestre symphonique.

Personne n’a pu échapper à la folie de «La Reine des Neiges» sorti sur les écrans français en 2013 et connu dans le monde entier grâce à sa chanson «Libérée, délivrée». Ce tube repris dans toutes les cours de récréation a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale en 2014 et un Grammy Award l’année suivante dans la catégorie meilleure chanson écrite pour un film d’animation.

Pour le plus grand bonheur des fans, cet immense succès sera proposé en version ciné-concert pour trois dates dans la capitale. Petits et grands pourront revivre les aventures d’Elsa, Anna, Olaf et Kristoff. Les dialogues seront projetés sur grand écran et un orchestre symphonique ainsi qu’un chœur joueront en direct la musique.

A l’issue de la projection, Anaïs Delva (Elsa), Emmylou Homs (Anna), Guillaume Beaujolais (Hans) et Emmanuel Curtil (Olaf) qui seront présents pour interpréter tous les tubes sur scène, iront à la rencontre de 150 spectateurs, triés sur le volet et en possession d’un billet VIP, pour signer des autographes et participer à des séances photos.

Les billets pour ce show à la Salle Pleyel sont actuellement en vente et disponibles à partir de 49 euros.