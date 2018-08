Des centaines d'enfants et leurs parents sont descendus dans les rues de La Paz pour une course de karting.

Cette version bolivienne du karting est devenue un incontournable pour les familles locales à La Paz depuis 1950. Mais dans cette course, ce n'est pas seulement le kart le plus rapide qui gagne. Des prix sont également décernés pour l'ingéniosité et le design des véhicules.