La foire aux fleurs : une tradition en Colombie

La Colombie a célébré la fleur du 3 au 12 août à Medellin, la ville de «l'éternel printemps».

Le festival «Feria des las flores» ( «La Foire des fleurs») est l’un des évènements les plus importants de la capitale économique du pays.

Véritable défilé coloré, c'est l'occasion pour les artisans de montrer leur savoir-faire.

Ce festival attire plus de 25.000 touristes étrangers et plus de 800.000 visiteurs pour 400 activités : concerts, théâtre, défilés, foires, spectacles, ateliers de création...

La Colombie est le deuxième exportateur de fleurs au monde, après les Pays-Bas.