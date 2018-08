Une Chinoise de 27 ans est devenue une star sur les réseaux sociaux asiatiques. Son talent : transformer son visage en oeuvres d'art.

Elle a déjà réalisé plusieurs modèles comme «La Joconde» ou Cristiano Ronaldo, et a passé plus de six heures à peindre sur son visage «La Jeune Fille à la perle» de Vermeer.

Son prochain défi, les personnages du «Roi Lion» et des princesses des films d'animation Disney.