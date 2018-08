Le sénateur américain John McCain est mort samedi des suites d'un cancer du cerveau. Le programme d'une semaine d'hommages a été dévoilé.

Des hommages d'exception pour un homme qui, dans l'esprit de nombreux Américains, a incarné une forme de modération et de passerelle entre républicains et démocrates, à l'heure où l'échiquier politique de Washington est plus clivé que jamais.