Californie : les habitants tentent de fuir

Les habitants du nord de la Californie tentent toujours de fuir les flammes meurtrières de l'incendie.

Le «Camp fire» a déjà fait une soixantaine de victimes. Ce qui en fait l'incendie le plus meurtrier de l'histoire de la Californie.

Au Sud, c'est le «Woolsey Fire» qui a ravagé plus de 40.000 hectares, et fait au moins trois morts. Le feu s'est déclaré il y a une semaine près de Thousand Oaks, et s'est rapidement propagé jusqu'à atteindre Malibu. L'ordre d'évacuation a été levé mercredi dans certaines zones de la célèbre station balnéaire.

L'origine de ces deux incendies n'a pas encore été identifié.