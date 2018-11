Les citoyens britanniques dans la confusion

Dans l'attente du vote pour la validation ou non de l'accord sur le Brexit, les citoyens du Royaume-Uni sont dans le doute.

La classe politique se déchire et les contribuables sont déboussolés avec un fort sentiment de ne plus rien contrôler. Les sujets fustigent l'attitude des dirigeants et le manque d'information.

Dans ce climat pesant, Theresa May doit obtenir le vote des parlementaires sur le nouvel accord trouvé avec l'Union européenne. Si elle échoue, tous les scénarios sont imaginables : l'absence d'accord, la tenue d'un nouveau référendum, ou même une absence de Brexit.