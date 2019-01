République tchèque : une course de chiens de traîneaux extrême

La Sedivackuv Long, l’une des courses de chiens de traîneaux les plus difficiles d’Europe, a démarré dans des conditions hivernales rigoureuses.

La 23e édition a débuté mardi avec une centaine de mushers et 700 chiens issus de huit pays différents. Ces derniers affrontent la neige le gel profonds dans les monts Orlické Hory en République Tchèque, une chaîne du nord-est du pays formant la frontière avec la Pologne.

Lors de la course de cinq jours - qui fait partie de la série de courses extrêmes des chiens de traîneaux - les concurrents doivent traverser des pistes de 200 ou 300 km et passer une nuit à dormir dans la neige. Les organisateurs ont déclaré que les conditions difficiles avaient déjà découragé de nombreux meneurs de chiens. La moitié d’entre eux avaient abandonné la course vendredi.