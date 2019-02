Didier François, ex-otage de Daesh : «Mehdi Nemmouche avait prémédité la tuerie du musée juif de Bruxelles»

Didier François était l’invité de LaMatinale sur CNEWS. Le journaliste, ex-otage en Syrie, est revenu sur ses conditions de détention et sur la personnalité de l'un de ses tortionnaires, Mehdi Nemmouche, jugé actuellement en Belgique pour la tuerie du musée juif de Bruxelles.

«Mehdi Nemmouche avait prémédité son geste. On a immédiatement reconnu notre geôlier et notre tortionnaire. Je me rappelle que lorsqu’il se lâchait, il nous disait : "Mohamed Merah est le plus grand homme que la France est produite"», a notamment dit Didier François