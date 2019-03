Cyclone Idai : la détresse des habitants du Mozambique

Près d'une semaine après le passage du cyclone tropical Idai en Afrique australe avec des vents atteignant 200km/h, les survivants du Mozambique sont plongés dans l'horreur.

Le cyclone tropical, qui a notamment frappé de plein fouet les 400.000 habitants de la ville de Beira, est responsable d'une série d'inondations qui ont endommagé 90% de la ville portuaire.

«Nous n’avons plus de toit, toutes les maisons sont très endommagées. Nous n’avons même pas d’endroit où vivre, nous n’avons plus de nourriture nous n’avons plus rien, tout va mal et rien n’est organisé», confie une survivante, alors que les habitants sont actuellement en attente d'eau potable et de vivres.