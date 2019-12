Arctique : les rennes menacés par le réchauffement climatique

En Suède, dans les paysages du grand Nord, au cœur des immensités enneigées, les rennes sont les seigneurs des montagnes et des plaines. Mais depuis quelque temps, leur sort inquiète.

Une anomalie est apparue et les rennes en sont les premières victimes. En raison du réchauffement climatique, une couche de glace s'est formée et a recouvert la neige, empêchant les animaux de se nourrir convenablement. Ils ne parviennent plus à trouver la nourriture sous la neige.