Un artiste italien réalise une campagne choc contre les violences faites aux femmes

Des visages tuméfiés de femmes influentes ont été placardés sur les murs de Milan dans le but de dénoncer les violences faites aux femmes.

Brigitte Macron, Hillary Clinton ou encore Angela Merkel, couvertes de bleus, attirent les regards dans les rues de Milan. Ces affiches chocs de femmes influentes sont la signature de l'artiste italien Alexsandro Palombo à l'origine d'une campagne contre les violences faites aux femmes, baptisée en anglais «Just because I'm a woman», «simplement parce que je suis une femme».

L'artiste justifie ainsi sa volonté de choquer : «Le but est de dénoncer, sensibiliser et obtenir une véritable réponse des institutions et des politiques». Sous chaque photo-montage, plusieurs phrases sont écrites : «Je suis victime de violences domestiques», «J'ai subi une mutilation génitale», ou encore «J'ai été violée».

Une manière de mettre en lumière la situation de millions de femmes dans le monde, mais aussi de rappeler que le fléau touche sans distinction de culture, de religion ou de classe sociale.

Alexsandro Palombo est particulièrement investi dans cette cause. En 2015, l'artiste était déjà à l'initiative d'une campagne sur les réseaux sociaux invitant les femmes à dénoncer les violences. Elles avaient inscrit un message sur leurs sous-vêtements avant de poster un message sur internet.