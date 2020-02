Vidéo : Pékin transformé en ville fantôme à cause du coronavirus

Un journaliste de l’agence Reuters à Pékin (Chine) a filmé son trajet de son domicile à son travail.

On y voit les rues et le métro de la capitale chinoise presque totalement déserts, alors qu’ils sont généralement bondés aux heures de pointe.

Depuis dix jours, Pékin et ses 21 millions d’habitants vivent au ralenti depuis l’annulation des festivités du nouvel an chinois et la crainte du coronavirus.