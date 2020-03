Coronavirus : de nombreux pays voient leur activité touristique impactée par l’épidémie

On recense plus de 110.000 cas de coronavirus dans le monde. Tous les continents sont concernés par l’épidémie et de plus en plus de pays sont touchés.

Ainsi, face à la propagation du virus, le secteur du tourisme souffre et subit de plein fouet l’épidémie. Dans le monde entier, les touristes se font rares.

Les annulations des vols et des réservations augmentent. De l’Inde à l’Italie en passant par la Thaïlande, c’est tout un secteur économique qui est en difficulté face à cette épidémie.