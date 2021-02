Espagne, Italie, Malte... ces pays où les restaurants et les bars sont ouverts

Savourer un dîner assis sur la terrasse d’un restaurant : un souvenir bien lointain pour les Français, mais une réalité pour les Madrilènes.

L’Espagne, a fait le choix de laisser bars et restaurants ouverts. Une manière pour le pays de faire tourner son économie, malgré les contraintes sanitaires, et d’imposer moins de restrictions à sa population. Tout comme l’Espagne, d’autres pays en Europe n’ont pas fermé leurs bars ou leurs restaurants. Les pays nordiques, par exemple, ou encore l’île de Malte ainsi que l’Italie, avec des restrictions plus strictes pour cette dernière.