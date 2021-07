La Sicile dévorée par les incendies

La Sicile est en proie aux flammes. Entre les températures dépassant les 40 degrés et des soupçons d’incendies criminels, les autorités luttent contre de multiples foyers sur l’île.

A Catane, 150 personnes coincées sur une plage ont dû être évacuées par la mer. Un établissement balnéaire a été détruit. Ce matin, la situation serait revenue sous contrôle.

Après la Sardaigne, c’est maintenant la Sicile qui est touchée par de nombreux incendies. Dans la journée de vendredi, pas moins de 162 départs de feux ont été à déplorer, dont de nombreux auraient été lancés par des pyromanes. Des incendies se sont même déclarés dans la nuit dans les villes de Palerme et Catane.

Plus de 1.000 pompiers et 5.000 forestiers mobilisés

Dans cette dernière, 150 personnes ont dû être évacuées par la mer après avoir été poussées vers la plage par les flammes. Près de 1.000 pompiers et plus de 5.000 forestiers ont été mobilisés sur l'ensemble de l'île. Ce matin, la situation serait revenue sous contrôle. Selon le quotidien italien La Repubblica, les dommages dépasseront largement la dizaine de millions d’euros.

Le week-end dernier, l'Italie devait faire face à d'autres incendies sur le front de la Sardaigne. Le pays avait été contraint de demander de l'aide à l'international pour affronter les flammes qui ravageant l'autre grande île d'Italie. Plus de 20.000 hectares de forêt, d'oliveraies et de cultures ont été brûlés. Quelque 7.500 hommes, sept Canadair et 13 hélicoptères italiens avaient été engagés sur le terrain, complétés par quatre Canadair envoyés par la France et la Grèce.