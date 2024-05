Tennis : blessé, l'Italien Jannik Sinner ne jouera pas au Masters 1000 de Rome

Le joueur de tennis italien Jannik Sinner, numéro 2 mondial, ne disputera pas le Masters 1000 de Rome devant son public. Blessé à une hanche, il a déclaré forfait pour se préparer au mieux avant Roland-Garros, qui commencera le 20 mai prochain.

Cette annonce était redoutée par les fans de tennis italiens. Jannik Sinner, 22 ans, a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Rome et ne pourra donc pas jouer devant son public. L'Italien, qui avait déjà renoncé à affronter Felix Auger-Aliassime en quart de finale du Masters 1000 de Madrid le 2 mai dernier, est blessé à une hanche.

Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all'anca devo annunciare che putroppo non potrò giocare a Roma.





Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in… pic.twitter.com/kZt63nHjaz

— Jannik Sinner (@janniksin) May 4, 2024