Irak : Emmanuel Macron en visite à Mossoul

Emmanuel Macron était à Mossoul, en Irak, ce dimanche 29 août. Une visite symbolique pour le président, dans cette ville fortement marquée par le passage de l'Etat Islamique. Il a exhorté les irakiens à travailler ensemble pour la reconstruire.

Emmanuel Macron, dans la mosquée Al-Nouri, détruite par les combattants de l'Etat Islamique. Le Président de la République visitait aujourd'hui la ville de Mossoul, en Irak, à l'endroit même où le Califat a été proclamé en 2014.

«Ici même à Mossoul, il y a eu le cœur de ce qui a été le califat territorial de Daech et aussi le cœur de la bataille. Mossoul est à proprement parlé une ville martyre. C’est la ville qui a porté tous les dialogues culturels et religieux et qui a joué un rôle essentiel dans le pays et la région, et ce n’est pas un hasard si elle a été ainsi prise pour cible».

En plus de la mosquée, le chef de l'Etat s'est rendu dans une église. Une visite, pour renouveler son soutien aux Chrétiens d'Orient et plaider pour le respect de toutes les communautés, très nombreuses sur le territoire irakien.

«La visite du président Emmanuel Macron est un message clair et optimiste pour l’avenir de l’Irak pour l’avancée du processus démocratique en Irak et au Kurdistan», déclare le président de la région autonome du Kurdistan d'Irak, Nechirvan Barzan.

Concernant la lutte contre le terrorisme, le président de la République a voulu rassurer ses homologues irakiens. Il assure que même si les américains retirent toutes leurs troupes, la France, elle, resterait, aussi longtemps que l'Irak le demandera.