Ukraine : Donetsk et Lougansk, théâtre d’affrontement entre l’armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes

Depuis maintenant huit ans, la région du Donbass est au cœur d’une bataille culturelle entre l’armée ukrainienne et les séparatistes pro-Russes.

Les accords de Minsk auraient dû apaiser les tensions entre l’Ukraine et la Russie. Le 12 février 2015, Vladimir Poutine annonçait : «On a réussi à trouver un accord sur l’essentiel», prévoyant ainsi un cessez-le-feu. Mais cela n’était que de courte durée.

Après des semaines de tensions, des affrontements ont de nouveau éclaté dans les villes de Donetsk et Lougansk. Près de 200.000 soldats russes se trouvent actuellement aux portent l’Ukraine.

Alors qu’une sortie de crise semblait encore envisageable, la situation s’est nettement détériorée entre les deux pays.

Lundi 21 février, Vladimir Poutine a ordonné à ses troupes d’entrer dans les territoires séparatistes de l’Est de l’Ukraine pour assurer, selon lui, «les fonctions de maintien de la paix».

Il a également annoncé «immédiatement reconnaître l’indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk», s'attirant ainsi les foudres des pays occidentaux et notamment du président français.

En reconnaissant les régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, la Russie viole ses engagements et porte atteinte à la souveraineté de l'Ukraine. Je condamne cette décision. J’ai demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies et des sanctions européennes.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 21, 2022