Thierry Breton : «avec les réfugiés ukrainiens, on est dans une logique d'assistance frontalière»

Sur le plateau du Grand Rendez-vous, ce dimanche 27 février sur CNEWS, le Commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton est revenu largement sur la guerre en Ukraine et notamment sur la question de l'accueil des populations déplacées.

Répondant à Sonia Mabrouk, qui soulignait le fait que «ce sont des réfugiés qui sont plus proches culturellement des Européens», et qui lui demandait si «c’est cela qui explique l’unanimité d’une réponse européenne pas vue avec d’autres pays ?», Thierry Breton a mis en avant «une logique frontalière.»

«J’entends et je comprends votre question et vos auditeurs aussi. Là nous sommes précisément dans un cas où il s’agit de frontières, de frontières limitrophes (de l’UE, NDLR) et que n’a-t-on dit des Polonais qui sont aujourd’hui exemplaires ? des Hongrois aussi. (…) On est donc dans une logique frontalière et d’assistance», a ainsi répondu le Commissaire européen.

«Cela doit, du reste, peut-être nous faire réfléchir (...) parce que, au fond, quelqu'un qui va prendre la route de l’exode, quand il la prend, c’est jamais en étant libre de son choix», a-t-il ajouté.

plus de 360.000 réfugiés comptablisés

Au quatrième jour de l'invasion russe en Ukraine, lancée jeudi 24 février, les réfugiés ukrainiens affluent dans les pays frontaliers, notamment en Pologne qui a annoncé en avoir accueilli déjà 115.000, selon un dernier bilan officiel. Au total, le nombre de réfugiés d'Ukraine atteint 368.000 et continue à augmenter, a fait de son côté savoir ce dimanche le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Concernant les combats, le gouvernement ukrainien a fait état jusqu'à présent de 198 civils tués, dont trois enfants, et plus d'un millier de blessés depuis le début de cette invasion. Des dizaines de militaires ont également perdu la vie.

La Russie ne donne, elle, aucun bilan sur ses pertes. Le ministre ukrainien de la Défense affirme que 3.500 soldats russes ont été tués depuis jeudi, sans fournir d'éléments matériels.