Guerre en Ukraine : l’Otan se prépare à une guerre chimique

Plus de 3.000 soldats français d’infanterie et de cavalerie et d’autres corps d’armées participent en ce moment à des manœuvres grandeur nature en Norvège, sous l’égide de l’OTAN. Nous avons pu suivre ces exercices très particuliers qui se tiennent dans les forêts du Grand Nord, dans des conditions extrêmes.

C'est une vraie démonstration de force qui se déroule en Norvège, pays frontalier avec la Russie. Les troupes s’entraînent notamment à une potentielle guerre bactériologique et chimique en effectuant des simulations grandeur nature. Une pratique nécessaire, au vu des risques grandissants d'emploi d'armes bactériologiques sur le front, en Ukraine. «On ne peut pas ignorer le contexte, toutefois on est prêts à tout type d'évènement», explique le capitaine Joseph, du deuxième régiment de Dragons.

Les militaires français se forment également à la gestion des troupes en cas d'utilisation d'armes chimiques durant le conflit. Des préparations nécessaires afin de se parer à toute situation qui pourrait dégénérer et d'éviter le plus grand nombre de pertes humaines.

«Quand vous avez un blessé qui est contaminé, l'enjeu, ça va être de lui enlever sa tenue contaminée et d'y associer tout l'environnement médicalisé autour», indique le capitaine Jacques.